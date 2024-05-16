Trabzon'da "Finansal Okuryazarlık Semineri" gerçekleştirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon Genç Girişimciler Kurulu ve Ulusal Faktoring işbirliğinde "Finansal Okuryazarlık Semineri" düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, Ulusal Faktoring Pazarlama Danışmanı Serra Yılmaz, Bölge Müdürü Hakan Kaya, yönetim kurulu üyeleri, TOBB Trabzon Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcıları Eren Öztürk, Erham Sefa Ergan ve kurul üyeleri ile iş insanları katıldı.

Ali Haydar Baş, seminerin katılımcılara yeni bilgiler edinmeleri, finansal okur yazarlık konusunda bilgilerini geliştirmeleri konusunda faydalı olacağına inandığını belirtti. Finansal okuryazarlığın önemine işaret eden Baş, şunları kaydetti: "Çünkü artık bırakın devletleri, iş insanlarını, kurumları, şirketleri her birey bütçe yapma, tasarruf, borç alma, yatırım gibi anahtar finansal kavramlar konusunda bilgi sahibi olmalı, söz konusu durumlarda kararlar alırken bu bilgilerden yararlanabilmelidir. Riskleri görmek, bunları karşı pozisyon almak artık büyük kuruluşlardan en küçük işletmelere, hatta bireylere kadar çok daha önemli hale gelmiştir."

Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, küçük birikimlerin kıymetli olduğunu vurgulayarak, biriktirmeye küçükten herkesin başlaması gerektiğini aktardı. Başaran, hayalinin tasarruf yapan, gösterişe, lükse değil geleceğe yatırım yapan bir gençlik olduğunu ifade ederek, "Tabii ki çalışalım ama bazı şeylere o kadar önem verip kendimizi borçlandırıp o kadar saçma hayatlar yaşıyoruz ki. Artık bir uyanış başlamalı. Çalışalım, çok çalışalım ama çalışırken mutlu çalışalım, öyle bir hayata dönelim."