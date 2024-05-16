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        Trabzon'da özel eğitim öğrencilerinin ürettiği ürünler sergileniyor

        Trabzon'da Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:55
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        Trabzon'da özel eğitim öğrencilerinin ürettiği ürünler sergileniyor
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        Trabzon'da Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, dekoratif süs, ahşap yakma, örgü ürünleri, kokulu mum ve taş süs eşyaları, prototip eşyalar, geri dönüşüm ürünleri gibi yüzlerce ürün beğeniye sunuldu.

        Mobilya ve iç tasarım öğretmeni Mehmet Bircan Türe, orta ve ağır düzeydeki engelli öğrencilerinin, öğretmenleriyle bu ürünleri oluşturduğunu söyledi.

        Bir senelik emeğin sonunda ürünlerin ortaya çıktığının altını çizen Türe, "Bizim bu sergide öğrencilerimizi, okulumuzu tanıtmak birincil amacımız. Öğrencilerimizin neler yapabildiğini göstermek, anlatmak esas gayemiz bu. Buradaki satılan ürünlerin yenisini yapabilmek için bir kaynak sağlamak da ikinci amacımız. Toplumun içerisinde bu bireylerin de var olduğunu, neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. O yüzden buradayız. Bu etkinlikler bizim için çok faydalı. Trabzonluları da bekliyoruz." diye konuştu.

        Öğretmenler Melike Erdin, Tuğba Akbaş Bayram, Ayşe Şirinoğlu ve Turgay Kurt'un da katkılarıyla açılan sergi yarın akşam sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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