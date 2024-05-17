Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti

        Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

        Açıklamada, Türk'ün ilk olarak 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan kulüpte 6 sezon boyunca forma giydiği kaydedildi.

        Osman Türk için yarın İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Trabzon'da gençlere yönelik dezenformasyon ile mücadele eğitimleri veriliyo...
        Trabzon'da gençlere yönelik dezenformasyon ile mücadele eğitimleri veriliyo...
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da özel eğitim öğrencilerinin ürettiği ürünler sergileniyor
        Trabzon'da özel eğitim öğrencilerinin ürettiği ürünler sergileniyor
        Trabzon ve çevre illerde engelli bireyler temsili askerlik yaptı
        Trabzon ve çevre illerde engelli bireyler temsili askerlik yaptı
        Trabzon'da "Finansal Okuryazarlık Semineri" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "Finansal Okuryazarlık Semineri" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "Çocuk hakları ve sahadan deneyimler" programı düzenlendi
        Trabzon'da "Çocuk hakları ve sahadan deneyimler" programı düzenlendi