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        Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı

        Trabzon'daki sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:24
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        Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı
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        Trabzon’daki sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında sağlık hizmeti verilmesi önde gelen ülkeler arasında yer alan Gürcistan için bir organizasyon düzenlendiği belirtildi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta'nın da yer aldığı heyetin, başkent Tiflis'te 200'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

        Görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan TTSO Başkanı Çelebi, sürdürülebilir iş birliklerinin ilk adımını atmayı amaçladıklarını, Trabzon'a karşı büyük bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

        Çelebi ile Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta'nın ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret ettiği de kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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