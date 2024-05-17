Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı

Trabzon’daki sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında sağlık hizmeti verilmesi önde gelen ülkeler arasında yer alan Gürcistan için bir organizasyon düzenlendiği belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta'nın da yer aldığı heyetin, başkent Tiflis'te 200'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.