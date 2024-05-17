Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcu Mete Gazoz'u tebrik etti

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcu Mete Gazoz'u tebrik etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Genç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada birinci olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak başarısını kutladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, milli sporcunun başarısından dolayı bir kez daha gurur duyduklarını ifade ederek, "Hemşehrimiz olarak da ayrıca gurur duyuyoruz. Koleksiyonu tamamladın. Dünyada teksin. Hem önceki başarıların için hem de bundan sonraki süreçteki başarıların için şimdiden tebrik ediyorum. Millet olarak gururumuz oldun. Büyük bir gururla gözlerinden öpüyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah. Bir sonraki dönüşünde de şehrimize bekleriz. Milli gururumuzu, şehrimizde hemşehrilerimizle beraber buluşturma sevincini yaşarız." ifadelerini kullandı.

        Milli sporcu da Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Ülkeme altın madalya kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı, beni destekleyen herkese ve ülkemize armağan ediyorum. Destekleriniz benim için çok önemli ve motive edici. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda da aynı başarıyı tekrarlayarak sizleri gururlandırmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Of'ta vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Of'ta vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzonspor, Başakşehir ile ligde 32'nci randevuda
        Trabzonspor, Başakşehir ile ligde 32'nci randevuda
        Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı
        Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı
        Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor
        Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor
        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti