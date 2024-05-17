Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcu Mete Gazoz'u tebrik etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Genç, Almanya'da düzenlenen şampiyonada birinci olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak başarısını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, milli sporcunun başarısından dolayı bir kez daha gurur duyduklarını ifade ederek, "Hemşehrimiz olarak da ayrıca gurur duyuyoruz. Koleksiyonu tamamladın. Dünyada teksin. Hem önceki başarıların için hem de bundan sonraki süreçteki başarıların için şimdiden tebrik ediyorum. Millet olarak gururumuz oldun. Büyük bir gururla gözlerinden öpüyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah. Bir sonraki dönüşünde de şehrimize bekleriz. Milli gururumuzu, şehrimizde hemşehrilerimizle beraber buluşturma sevincini yaşarız." ifadelerini kullandı.