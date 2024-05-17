Trabzon'da "Gençlik Şöleni" düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Gençlik Şöleni" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler organize edecek.

Yarın gerçekleşecek olan program, 16.30'da Kahramanmaraş Caddesi'nden kortej yürüyüşü ile birlikte başlayacak. Ganita'da devam edecek etkinlikte, Oğuzhan Koç ve Seren Uzun'un sahne alacağı konserde kolbastı ekibi, flayboard gösterisi, DJ performans ve Aslan Kar ışık gösterilerine de ev sahipliği yapacak.