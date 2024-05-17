Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu oyuncu ve teknik heyeti ise maçın hakemlerine tepki gösterdi. Polis çemberine alınan hakemler, takımların soyunma odalarına geçmesiyle içeri girdi.

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