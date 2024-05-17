Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu
TFF 2. Lig play-off 2. turu rövanş maçında 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
TFF 2. Lig play-off 2. turu rövanş maçında 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 28. dakikada Fuat Bavuk'un golüyle 1-0 öne geçti.
Bordo-mavili takım, 71. dakikada Kerem Baykuş'un penaltı ve 84. dakikada Buğrahan Karslı'nın golüyle 2-1 öne geçti. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu uzatma dakikalarında Burak Bilgen'in kırmızı kart görmesiyle maçın kalan kısmını 10 kişi tamamladı.
İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan maçın rövanşını 2-1'lik galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi bir üst tura yükseldi.
Maçın sonunda 1461 Trabzon FK oyuncuları sahanın ortasında toplanıp kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu oyuncu ve teknik heyeti ise maçın hakemlerine tepki gösterdi. Polis çemberine alınan hakemler, takımların soyunma odalarına geçmesiyle içeri girdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.