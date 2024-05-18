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        "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"ne binlerce kişi katıldı

        DUYGU AVUNDUK - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından 2-15 Mayıs'ta Trabzon'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunları ve workshopları on binin üzerinde seyirci takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:54
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        "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"ne binlerce kişi katıldı
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        DUYGU AVUNDUK - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından 2-15 Mayıs'ta Trabzon'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunları ve workshopları on binin üzerinde seyirci takip etti.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner, AA muhabirine, 6-25 Mayıs 2000'de birincisi yapılan festivalin, DT Genel Müdürlüğünün en köklü festivallerinden biri olduğunu söyledi.

        Uzuner, "Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Festivali" olarak başlayan festivalin isminin değiştirilerek, "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" olarak 24 yıldır devam ettiğini anlattı.

        Festivalde bu yıl 7'den 77'ye herkesi ağırladıklarını vurgulayan Uzuner, şöyle konuştu:

        "Filozof Çocuklar projemiz vardı. Antalya ve Sivas Devlet tiyatroları iki oyunla geldi ve bu oyunlarımız 3-6 yaş arası konuklarımız içindi. Sanatevi Garaj Sahnesi'nde sahnelendiler. Sosyal sorumluluk projelerimiz oldu. İlkokul ve sevgi evlerinden arkadaşlarımız geldi. Atölye çalışmalarında ortaya çok güzel şeyler çıkarttık ve diğer festivallerde kullanılması için bu arkadaşlarımız ortaya çıkan sanat eserlerini Van'daki arkadaşlarına gönderdiler."

        Uzuner, Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar'ın Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek, sahne tasarımı üzerine söyleşi düzenlediğini aktararak, "Çünkü mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerinin sahneyle ilgili düşüncelerini orada bilmek ve geliştirmek çok önemliydi. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün çok farklı yaş gruplarında orada kursiyerleri var. Hepsi geldi bizi yalnız bırakmadı. Gerçekten çok geniş kitlelere yayılan bir festival oldu bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

        "Dolu dolu bir festival oldu." diyen Uzuner, 2-15 Mayıs'ta düzenlenen festivalin Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" adlı gösterisiyle sona erdiğini dile getirdi.

        Uzuner, festival süresince binlerce sanatsevere kapılarını açtıklarına değinerek, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 5 ülke ağırladık. Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan ve İspanya bizimle birlikte oldu. DT'nin 11 bölgesi yine bizim misafirimizdi. Bu yıl ilk kez 6 farklı sahne, 3 farklı atölye alanı ve Millet Bahçesinde seyircimizle buluştuk. Festivalimiz Haluk Ongan Sahnesi merkez olmak üzere Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi, Sanatevi Garaj Sahne, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve Hüseyin Kazaz Kültü Merkezinin sahnelerinde perde açtık."

        Uzuner, kukla, ejderha ve şapka gibi çeşitli ürünler üzerine workshoplar yaptıklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Atölye çalışmalarımıza minik konuklarımız geldi, farklı yaş gruplarından birçok öğrenci katıldı. Bu atölye çalışmalarında ortaya çıkan ürünleri biz festivalimizde sergiledik, fuayemizde, idari binamızda, çeşitli salonlarımızda sahneledik. 25 farklı oyun ve 55 temsil gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 hafta sürdü. Haluk Ongan Sahnemizin, Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi ve Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinin biletleri festival başlamadan önce bitti, kapalı gişe oynadık. Seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmadı."

        Sezonun çocuk oyunlarıyla devam ettiğini aktaran Uzuner, yaz aylarında da sezonun kapanmayacağını ve 15 Ağustos'ta yeni sezon için start vereceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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