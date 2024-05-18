Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden 77 yaşındaki Türk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Türk'ün ailesi ile Trabzon Büşükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonsporlu yöneticiler ve eski futbolcular ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.