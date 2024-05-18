Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off son 12 turunda Gaziantep Belediye'yi 84-68 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off son 12 turunda Gaziantep Belediye'yi 84-68 mağlup etti.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 23-13 sona erdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ise 35-36 Gaziantep Belediye'nin üstünlüğü ile geçildi.

        İkinci yarıyla beraber baskısını artıran ve üçüncü periyodu 56-48 bitiren bordo-mavililer, maçın son periyodunda ise 28 sayı atarak karşılaşmayı 84-68 galip tamamladı.

        Bu sonuçlara göre Karadeniz ekibi, son 12 turu rövanş maçında 25 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Gaizantep Belediye ile karşılayacak.

        Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Basketbol A Takımı antrenörü Osman Ekici, "Hafta içi bu karşılaşmaya iyi hazırlandık, maçın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda oyunun bazı bölümlerinde kolay pozisyonlar verip rakibimizin geri gelmesine neden olduk. İkinci yarıda istediklerimizi doğru yaparak maçı kazanmasını bildik. Rövanş karşılaşması için avantaj sağlamış olduk. Rövanş karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadrolar açıklandı!
        Kadrolar açıklandı!
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı
        "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"ne binlerce kişi katıldı
        "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"ne binlerce kişi katıldı
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı:
        Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu
        Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti