Çal Mağarası'nın otopark sorunu çözülüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çal Mağarası'nın daha da geliştirilmesi ve ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çal Mağarası'nın Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Genç, mağara etrafında yapılacak yeni otopark alanını da inceledi, mevcut durumda görüntü kirliliğine neden olan derme çatma yapıların yıkılması için talimat verdi.