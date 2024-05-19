Çaykara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Törende, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen 100 metre koşusunun da yapıldığı törende, öğrenciler türküler seslendirdi.

İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Mesut Eltimur, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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