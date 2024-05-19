Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "19 Mayıs" kapsamında vosvos turu düzenlendi

        Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Trawos) üyeleri konvoy düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "19 Mayıs" kapsamında vosvos turu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Trawos) üyeleri konvoy düzenledi.

        Papara Park'tan araçlarla hareket eden grup, Beşirli Sahil Yolu Ayasofya Camisi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi.

        Trawos'un kurucusu Ali Kuyumcu, AA muhabirine, dernek olarak bu tarz farkındalık ve kutlama etkinliklerini 30 senedir düzenlediklerini söyledi.

        Dernek üyesi Yusuf Batmaz ise yıllardır Trabzon'da ve ülkenin çeşitli yerlerinde etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Dernekleşmek zor bir şey. Genelde hep böyle bir akım olarak başlar, araba sevdası olarak gider. Ama biz bunu dernekleştirmeyi başardık. Ondan sonra da gençlere bıraktık." dedi.

        Ahmet Çağlar Yıldırım ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Özellikle çocukların ilgisini görmenizi dilerim. Çünkü 29 Ekim'de de biz bir etkinlik yapmıştık. Bir şehir turu etkinliği yaptık. Hep beraber burada ailece bir araya geliyoruz. Bundan sonra da Trawos olarak çeşitli etkinliklerimiz olacak. Yaz mevsiminde kamplarımız oluyor, kamplara katılıyoruz. Önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Orada da yine daha geniş katılımlı etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Çaykara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Çaykara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Uzun seyahatlerde sinsi tehlike; pıhtı atma
        Uzun seyahatlerde sinsi tehlike; pıhtı atma
        Trabzon'da Gençlik Şöleni düzenlendi
        Trabzon'da Gençlik Şöleni düzenlendi
        Eski Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, kabri başında anıldı
        Eski Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, kabri başında anıldı
        Çal Mağarası'nın otopark sorunu çözülüyor
        Çal Mağarası'nın otopark sorunu çözülüyor
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi