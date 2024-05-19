Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise teknik ısınma, denge, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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