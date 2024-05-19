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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:32
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer futbolcular ise teknik ısınma, denge, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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