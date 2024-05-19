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        TCSG-95 Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

        Trabzon'da, TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:11
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        TCSG-95 Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı
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        Trabzon'da, TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Ortahisar ilçesindeki Faroz Limanı'na demirleyen gemiyi ziyaret için gelen vatandaşlara, görevliler tarafından bilgi verildi.

        Ailesiyle gemiyi ziyarete gelen Ersel Özkılıç, AA muhabirine, çok memnun kaldıklarını belirterek, "Özellikle bu gemi için geldik. Anlatan arkadaş da gerçekten çok bilgi verdi bize. Çok memnun kaldık. Birçok merakımızı giderdi." dedi.

        Ersin Yıldırım ise gemiyi çok beğendiklerini vurgulayarak, "Personel çok iyi. Çok güzel silah tesisatları var. Çocuklarla gezmeye geldik. Çocuklar sever böyle şeyler. Sorular sordular komutan arkadaşlara. Onlar da sağ olsunlar, güzel cevaplar verdiler. Tekrar gururlandık. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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