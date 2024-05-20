Trabzonspor'da Onuachu, kupa finali öncesi takımının en büyük gol güvencesi

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor'a galibiyeti getiren Paul Onuachu, Alexander Sörloht'dan sonra son 4 sezon içindeki en skorer oyuncularından biri konumunda bulunurken, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde de takımının en büyük gol güvencesi oldu.

Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 21 lig karşılaşmasında görev alabildi.

Medipol Başakşehir filelerini havalandırarak skor sayısını 15'e yükselten Nijeryalı santrfor, Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth'dan sonra bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

Çok fazla maçta görev alamamasına karşın takımının en golcü oyuncusu olan Onuachu, ligde bin 530 dakika sahada kalıp, 15 gol kaydetti.

2020-2021 sezonunda Bakasetas ligde 13 gol kaydetmiş, Caleb Ekuban da 10 gol ile bu futbolcuyu takip etmişti. 2021-2022 sezonunda Cornelius 15, Anthony Nwakame 13, Djaniy Semedo 10 gol, geçen sezon da Trezeguet 11 gol ile en fazla skor üreten oyuncular olmuşlardı.

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında ise Alexander Sörloth'u yakaladı. Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0,71 ortalama elde etti.

- 28 puanlık katkı