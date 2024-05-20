Trabzon'da 24 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatlarını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde organize edilen törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ferhat Vardar, Belediye Başkanı Cahit Erdem ve diğer ilgililer katıldı.

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