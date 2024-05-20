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        Trabzon'da 24 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 24 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:21
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        Trabzon'da 24 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 24 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi.

        İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatlarını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde organize edilen törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ferhat Vardar, Belediye Başkanı Cahit Erdem ve diğer ilgililer katıldı.

        Kaymakam Vardar ve Başkan Erdem, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi yaşamını yitirenler anısına denize bıraktı.

        Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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