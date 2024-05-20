Rize'nin 4 aylık çay ihracatı 5,9 milyon dolar oldu

Rize'den yılın ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 13 artarak 5 milyon 894 bin 237 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin 4 aylık çay ihracatının yüzde 56'sının Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-nisan döneminde 1549 ton çay ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, bu ihracattan 5 milyon 894 bin 237 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Kalyoncu, Rize'den geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 193 bin 669 dolarlık dış satım yapıldığına dikkati çekerek, bu kapsamda bu dönem yapılan çay ihracatının geçen yıla göre değerde yüzde 13 arttığını kaydetti.