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        Trabzon'da liselerarası münazara ve deneme yarışması tamamlandı

        Trabzon'da Kuşakların Buluşması Projesi kapsamında Prof. Dr. Osman Turan anısına liselerarası parlamenter stili münazara yarışması finalleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:29
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        Trabzon'da liselerarası münazara ve deneme yarışması tamamlandı
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        Trabzon'da Kuşakların Buluşması Projesi kapsamında Prof. Dr. Osman Turan anısına liselerarası parlamenter stili münazara yarışması finalleri düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) işbirliğiyle Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etabına 4 takım katıldı.

        İl genelinde 103 lise takımının katılımıyla başlayan yarışmada, final etabına kalan 4 lise takımı kıyasıya yarıştı.

        Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Akçaabat Fen Lisesi üçüncü, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

        Takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, ANADER Başkanı Asım Aykan ve protokol üyeleri takdim etti.

        Ödül töreninde konuşan Aykan, "Kuşakların Buluşması Projesi" kapsamında geçmişte yaşayan büyükleri yadettiklerini söyledi.

        Aykan, genç nesillerin kıymetli kişileri tanımasının çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Birçok büyük kişi münazara yarışmasına katılmıştır geçmişte. Kitap okumayı, muhakeme yapmayı, müzakere yapmayı burada öğrenmişler. Trabzonlu değerlerimizi, Türkiye'nin değerleriyle harmanlayarak bu yarışmalara devam edeceğiz. Gençlere çok büyük katkı verdiğine inanıyorum."

        Finalde ayrıca Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun anısına 300 öğrencinin katıldığı "yazıYORUM" felsefi deneme yazma yarışması birincisi Bilal Taha Emiroğlu, ikincisi Ömer Zekeriya Raşitoğlu ile üçüncüsü Nehir Değirmenci'ye ödülleri takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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