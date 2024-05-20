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        Ortahisar Belediyesi ile TEV arasında protokol imzalandı

        Ortahisar Belediyesi ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:24
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        Ortahisar Belediyesi ile TEV arasında protokol imzalandı
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        Ortahisar Belediyesi ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen protokolle belediye tarafından cenaze ve kutlama programlarına gönderilecek çelenk ve çiçek hizmetlerinin vakıf tarafından karşılanacağı bildirildi.

        Yapılacak her gönderim için Ortahisar Belediyesi tarafından TEV bünyesindeki öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak üzere bağışta bulunulacağı vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili protokolün, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu arasında imzalandığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da çok anlamlı bir protokole imza attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bugün çok hayırlı ve anlamlı bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla öğrencilerimizin eğitimlerine destek olacak bir konuda protokol yapıyoruz. Bu işbirliğinin gençlerimizin geleceğine, ülkemizin yarınlarına bir yatırım olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun."

        TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu'nun da protokol için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Nebioğlu'nun işbirliğinin diğer kurumlara da örnek olması temennisinde bulunduğu vurgulandı.

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