TTSO'dan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti

Açıklamada, Başkonsolos Mohebati'nin de ziyaret nedeniyle Çelebi ve beraberindekilere teşekkür ettiği belirtildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile beraberindeki Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy'un, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Trabzon'daki konsolosluğa ziyarette bulundukları ifade edildi.

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