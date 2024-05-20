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        TTSO'dan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:24
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        TTSO'dan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

        TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile beraberindeki Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy'un, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Trabzon'daki konsolosluğa ziyarette bulundukları ifade edildi.

        Çelebi'nin ziyarette İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, taziye defterini de imzalayarak Trabzon iş dünyası adına İran halkına baş sağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Başkonsolos Mohebati'nin de ziyaret nedeniyle Çelebi ve beraberindekilere teşekkür ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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