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        AK Parti Trabzon İl Başkanlığından İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyareti

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:43
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        AK Parti Trabzon İl Başkanlığından İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyareti
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        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İl Başkanı Mumcu, Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ile görüştü.

        Açıklamada değerlendirmelere yer verilen Mumcu, helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefat haberini büyük bir tevessü ile öğrendiğini belirtti.

        Mumcu, iki ülke arasında ki dostluk neticesinde vefat haberlerinin kendilerini derinden etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Biz inanıyoruz ki İran halkı yaşanan bu kazanın ortaya çıkartabileceği durumların üstesinden gelecek ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri görevlerinin başlarında olacaklardır. Tüm İran halkına en kalbi duygularım ile baş sağlığı diliyor, İran'ın ve İran halkının yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Yazılan her bir kelam iki ülkenin dost ve kardeşlik bağlarına atılmış birer düğümdür, beraberce inşa edeceğimiz iyi günlerin anısına kötü günlerimizde omuz omuzayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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