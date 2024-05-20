AK Parti Trabzon İl Başkanlığından İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyareti

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İl Başkanı Mumcu, Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ile görüştü.

Açıklamada değerlendirmelere yer verilen Mumcu, helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefat haberini büyük bir tevessü ile öğrendiğini belirtti.