Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kez kupa sevinci yaşamak istiyor

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalini 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 4. kez kupa kazanma mutluluğu yaşama peşinde.

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı. Bordo-mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayacak ve müzesine 4. kez kupa getirecek. - Avcı ile ilk kez finalde Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupada final oynayacak.

Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti. Karadeniz ekibi, bu sezon yarı final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

- Beşiktaş'a karşı tek yenilgisi var Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görevde bulunduğu sürede Beşiktaş karşısında tek mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, Avcı idaresinde Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.