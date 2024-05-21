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        Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları yola çıktı

        Trabzon'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e gönderilen 3 yardım tırı dualarla yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:03
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        Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları yola çıktı
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        Trabzon'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e gönderilen 3 yardım tırı dualarla yola çıktı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı Trabzon Şubesinin desteğiyle toplanan un ve gıda kolilerinin bulunduğu 3 yardım tırı için Kahramanmaraş Caddesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önünde bir katliam yapıldığını söyledi.

        Bu katliama birilerinin "dur" demesi gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Bizim din kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, Kudüs'e bizim ilk kıblemizin olduğu yer olarak bakmak durumundayız. Eğer biz bu bilinçle hareket edersek o zaman devamlı hem kendimizi diri tutarız hem de oradaki kardeşlerimize yardım etmeye devam ederiz. Eğer bir tarafta zulüm varsa bunu ortadan kaldırmak için elimizden ne tür gayret geliyorsa sarf etmek mecburiyetindeyiz. Hepsine gücümüz yetmeyebilir, her zaman bu hedefe hemen ulaşamayabiliriz ama gayret etmek bizim elimizde."

        Yıldırım, her zaman Filistin'i desteklediklerini de vurguladı.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da Gazze'nin ümmetin kanayan yarası olduğuna işaret ederek, "Bütün dünyanın gözleri önünde adeta bir soykırım devam ediyor. Bütün dünya bunu seyrediyor. Hayrat Vakfı'nın yapmış olduğu bu yardımı çok önemsiyorum. Bu tırlarla bir nebze olsun yaraya merhem olmak istedik." dedi.

        Hayrat Vakfı Trabzon Temsilcisi Sait Acar da yardım tırlarını Mersin Limanı'na uğurlayacaklarını ifade ederek, "Müslüman medeniyeti olarak nerede mazlum ve mağdur varsa hep onun yardımına koştuk. Bizim inandığımız değer bize bunu emrediyor. Bizim medeniyetimizde yardımlaşma vardır. Bu iyilik hareketini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı.

        Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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