Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bedensel engelli vatandaşın evine konuk oldu

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bedensel engelli Şener Topaloğlu'nun evine konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bedensel engelli vatandaşın evine konuk oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bedensel engelli Şener Topaloğlu'nun evine konuk oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zağnos Vadisi'nde incelemelerde bulunan Genç'i gören Topaloğlu balkondan seslenerek, evine davet etti.

        Topaloğlu'nun daveti üzerine aileye konuk olan Genç, bölgedeki incelemelerine ara verdi. Başkan Genç, Topaloğlu ve aile bireyleriyle çay içerek bir süre sohbet etti.

        Genç, engelli bireylere her zaman hassasiyetle yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sevgili Şener kardeşimizin evine misafir olmaktan büyük mutluluk duydum. Engelli kardeşlerimizin hayatı boyunca karşılaştığı engellerin farkındayım. Engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları anlamak ve onlara yardımcı olmak bizim öncelikli görevimiz. Bu sorumluluğun sadece devlete ya da yerel yönetimlere ait olduğunu düşünmüyorum. Biz toplum olarak birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları

        Benzer Haberler

        Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları yola çıktı
        Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları yola çıktı
        Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kez kupa sevinci yaşamak istiyor
        Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kez kupa sevinci yaşamak istiyor
        AK Parti Trabzon İl Başkanlığından İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosl...
        AK Parti Trabzon İl Başkanlığından İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Konsolosl...
        Trabzon'da Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi devam ediyor
        Trabzon'da Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi devam ediyor
        Trabzon'da yapımı tamamlanan sağlık binası hizmete açıldı
        Trabzon'da yapımı tamamlanan sağlık binası hizmete açıldı
        KTÜ'nün 69. kuruluş yıl dönümü
        KTÜ'nün 69. kuruluş yıl dönümü