Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bedensel engelli vatandaşın evine konuk oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bedensel engelli Şener Topaloğlu'nun evine konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zağnos Vadisi'nde incelemelerde bulunan Genç'i gören Topaloğlu balkondan seslenerek, evine davet etti.

Topaloğlu'nun daveti üzerine aileye konuk olan Genç, bölgedeki incelemelerine ara verdi. Başkan Genç, Topaloğlu ve aile bireyleriyle çay içerek bir süre sohbet etti.

Genç, engelli bireylere her zaman hassasiyetle yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti: