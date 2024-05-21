Trabzon Valiliğinden sahipsiz hayvanlara şiddet iddialarına ilişkin açıklama

Yaralı sokak köpeğinin tedavi edilerek koruma altına alındığı ifade edilen açıklamada, ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde ise dün, işkence yaparak bir kedinin ölümüne neden olduğu tespit edilen H.K'nin gözaltına alındığı, şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Trabzon Valiliği, Of ilçesinde kedi ve köpeğin şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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