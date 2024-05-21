Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valiliğinden sahipsiz hayvanlara şiddet iddialarına ilişkin açıklama

        Trabzon Valiliği, Of ilçesinde kedi ve köpeğin şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valiliğinden sahipsiz hayvanlara şiddet iddialarına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valiliği, Of ilçesinde kedi ve köpeğin şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Valiliğin yazılı açıklamasında, 19 Mayıs'ta Of ilçesine bağlı Yenimahalle'de, "açık otopark içerisinde araç çarpması sonucu sahipsiz köpeğin yaralanması" olayını gerçekleştiren şüpheliye 7 bin 216 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

        Yaralı sokak köpeğinin tedavi edilerek koruma altına alındığı ifade edilen açıklamada, ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde ise dün, işkence yaparak bir kedinin ölümüne neden olduğu tespit edilen H.K'nin gözaltına alındığı, şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına a...
        Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına a...
        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Trabzon'un yöresel yemekleri tanıtıldı
        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Trabzon'un yöresel yemekleri tanıtıldı
        Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndan kupasız dönmedi
        Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndan kupasız dönmedi
        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı
        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bedensel engelli vatandaşın evine...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bedensel engelli vatandaşın evine...
        Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları yola çıktı
        Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları yola çıktı