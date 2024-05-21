Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki UMKE tatbikatında selden etkilenen yaralılara müdahale edildi

        Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 15. Bölge Tatbikatı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki UMKE tatbikatında selden etkilenen yaralılara müdahale edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 15. Bölge Tatbikatı" yapıldı.

        İpekyolu Fuar Alanı'nda düzenlenen tatbikata, Trabzon'un yanı sıra Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'den 100 UMKE personeli, 24 araçla katıldı.

        Tatbikat kapsamında alana acil müdahale üniteleri, barınma çadırları, sağlık afet koordinasyon merkezi kuruldu.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'ya bilgi veren Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, senaryo gereği UMKE personelinin selden etkilenen yaralılara müdahale edeceğini söyledi.

        Tatbikatta 112 ambulanslarıyla alana getirilen yaralılar, acil müdahale ünitelerine alındı. Yaralılara, sağlık personeli tarafından gerekli müdahalelerde bulunuldu.

        İl Sağlık Müdürü Usta, tatbikatın ardından gazetecilere, bölgesel bazdaki tatbikatta Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon'dan gelen personelin yer aldığını anlattı.

        "Elimizden geldiğince personelimizi hazır hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da tatbikatlar işimize yarıyor." diyen Usta, şöyle devam etti:

        "Gördüğünüz sahada 24 araç ve 100 personelle bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz ama şu anda da hazır olduğunu milletimizin bilmesini istiyorum. Ulusal ve uluslararası arenada UMKE bir marka haline dönüştü. Sağlık Bakanlığımız her koşulda bütün yatırımını UMKE'ye yapıyor. Tam teşekküllü hale getiriyor."

        Usta, Trabzon'un oldukça iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Gittiğimiz her türlü olayda veya tatbikatta varlığımızı hissettiriyoruz. Bölgemiz, ilimiz anlamında afetlerde yüzümüzün akıyla görevimizi harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu şekilde oldu, bundan sonrası için de bu tatbikatlardan istifade etmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Tatbikatın 24 saat süreceğini ve gece boyunca hem hasta trafiği hem de faaliyetlerin süreceğini kaydeden Usta, akşam saatlerinde tatbikatı yerinde gözlemleyeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da UMKE Bölge Tatbikatı'nda görevler başarıyla tamamlandı
        Trabzon'da UMKE Bölge Tatbikatı'nda görevler başarıyla tamamlandı
        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı (2)
        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı (2)
        Trabzon Valiliğinden sahipsiz hayvanlara şiddet iddialarına ilişkin açıklam...
        Trabzon Valiliğinden sahipsiz hayvanlara şiddet iddialarına ilişkin açıklam...
        Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına a...
        Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına a...
        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Trabzon'un yöresel yemekleri tanıtıldı
        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Trabzon'un yöresel yemekleri tanıtıldı
        Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndan kupasız dönmedi
        Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndan kupasız dönmedi