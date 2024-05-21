GÜNCELLEME - Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı, öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde H.K'nin (23), boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.