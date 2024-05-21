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        GÜNCELLEME - Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

        Trabzon'un Of ilçesinde yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:45
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde H.K'nin (23), boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Of Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli H.K, sulh ceza hakimliğince "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

        Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı, öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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