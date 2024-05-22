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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde 33 sezon sonra gelen randevu

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:03
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde 33 sezon sonra gelen randevu
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

        VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile 5. kez kupa finali mücadelesine çıkacak.

        En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.

        - 4 final karşılaşması

        İki takım ilk olarak Trabzonspor'un lige çıktığı 1974-1975 sezonunda finalde mücadele etti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda yaşadığı 1-0'lık yenilgiye rağmen sahasındaki mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

        1976-1977 sezonundaki finalde Trabzonspor sahasında 1-0 galip gelirken rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı ve kupayı ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

        1983-1984 sezonunda Karadeniz ekibi, tek maçlı sistemde uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken, 1989-1990 sezonunda da Beşiktaş finalde 2-0 kazandı.

        - Bu sezonda da denge var

        İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası finallerindeki denge, bu sezonki lig maçlarına da yansıdı.

        Bu sezon ligdeki mücadelelerde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerken siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısında kendi evinde 2-0 galip geldi.

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