Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupa mücadelesinde 5 takımı eleyerek finale yükseldi.

Kupada ilk olarak 4. turda Çorum FK'yi 3-1 yenen bordo-mavililer, 5. turda da Manisa FK'yi sahasında aynı sonuçla mağlup etti.

Son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği karşısında zorlanan Karadeniz ekibi, son anlarda attığı gol ile normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, çeyrek finalde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçip, yarı finalde bir başka İstanbul temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşti. Evindi oynadığı ilk maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etmesine karşın VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen bordo-mavililer, deplasmanda 4-0 gibi farklı bir sonuç elde ederek finale yükselme başarısı gösterdi. - 16 gol attı, 5 gol yedi Trabzonspor, kupada oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırarak 2,66 gol ortalaması yakaladı.