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        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupa mücadelesinde 5 takımı eleyerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:06
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        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupa mücadelesinde 5 takımı eleyerek finale yükseldi.

        Kupada ilk olarak 4. turda Çorum FK'yi 3-1 yenen bordo-mavililer, 5. turda da Manisa FK'yi sahasında aynı sonuçla mağlup etti.

        Son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği karşısında zorlanan Karadeniz ekibi, son anlarda attığı gol ile normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

        Trabzonspor, çeyrek finalde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçip, yarı finalde bir başka İstanbul temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşti.

        Evindi oynadığı ilk maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etmesine karşın VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen bordo-mavililer, deplasmanda 4-0 gibi farklı bir sonuç elde ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

        - 16 gol attı, 5 gol yedi

        Trabzonspor, kupada oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırarak 2,66 gol ortalaması yakaladı.

        Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme şansı vermedi.

        - Kupa golcüsü Fountas

        Trabzonspor'un kupada en golcü oyuncusu, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas oldu.

        Ligde 28 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Fountas, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı.

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