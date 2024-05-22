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        Trabzonspor, 16. finalde 10. Türkiye Kupası peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:16
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        Trabzonspor, 16. finalde 10. Türkiye Kupası peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

        Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

        Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

        İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

        - 3 yıl sonra tekrar kupayı istiyor

        En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

        Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk oynadığı 5. eleme turunda, 2021-2022 sezonunda yarı finalde, 2022-2023 sezonunda da çeyrek finalde elenmişti.

        - Doğan'ın ilk kupası olacak

        Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

        Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, siyah-beyazlı takım karşısında mutlu sona ulaşılması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşayacak.

        - Trabzonspor'un oynadığı final maçları

        Trabzonspor'un 15 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
        1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
        1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
        1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
        1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
        1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0 (uzatmada)
        1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
        1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0
        1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
        1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
        1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
        2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1
        2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0
        2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1
        2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0
        2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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