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        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 37 arttı

        Trabzon'dan ocak-nisan döneminde yapılan su ürünleri ihracatı yüzde 37 artarak 33 milyon doları aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:23
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        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 37 arttı
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        Trabzon'dan ocak-nisan döneminde yapılan su ürünleri ihracatı yüzde 37 artarak 33 milyon doları aştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'dan 4 ayda 17 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini belirtti.

        Kentten geçen yılın aynı döneminde 3 bin 799 ton karşılığında 24 milyon 39 bin 453 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldığını aktaran Kalyoncu, "İlimizden bu dönem ise 6 bin 534 ton su ürünü ihraç edilerek 33 milyon 41 bin 232 dolar gelir sağlandı. Buna göre su ürünleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 72, değerde yüzde 37 artmış oldu." diye konuştu.

        Kalyoncu, kentin su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini vurgulayarak, bu ülkeye 3 bin 780 ton karşılığı 18 milyon 25 bin 274 dolarlık su ürünü ihraç edildiğini kaydetti.

        Rusya Federasyonu'nu 8 milyon 762 bin 862 dolarla Vietnam, 2 milyon 56 bin 476 dolarla Japonya'nın takip ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Beyaz Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, İspanya ve KKTC'ye de bu dönem su ürünü satıldığını söyledi.

        Kalyoncu, su ürünleri ihracatının yıla güzel başladığını belirterek, Trabzonlu firmaların su ürünü olarak en fazla Türk somonu ihraç ettiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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