Trabzon'un "Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi"nin yol haritası belirlendi

Trabzon'da hayata geçirilmesi planlanan "Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi"nin yol haritasının belirlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi için yol haritasının, Ankara'da yapılan toplantıda belirlendiği belirtildi.

Toplantının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun himayesinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, toplantıya çok sayıda ilgilinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, toplantı sonunda belirlenen yol haritası hakkında bilgilendirmede bulunularak, bütün işlemlerin temmuzda yapılacak alan ziyaretleriyle değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Projenin önemine dikkat çekilen açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak ve bölgeye katma değer sağlamak amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi'ni hayata geçirmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Projenin adımlarını belirledik ve önümüzdeki süreçte atılacak adımları detaylandırdık."

Genç, temmuz ayında yapılacak alan ziyaretiyle projenin hayata geçirilmesi için icra edilen işlemlerin değerlendirileceğine işaret ederek, "Proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yılın dört mevsimi boyunca turizm imkanları sunarak bölge ekonomisine canlılık katacak. Bu proje, bölge halkına ve ülkemizin turizm sektörüne uzun vadeli faydalar sağlayacak önemli bir adımdır." diye görüş bildirdi.