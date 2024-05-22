Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlk Yardım Eğitim Merkezi, sunduğu eğitimlerle insan hayatına dokunuyor. Bu merkezde eğitim alarak başarılı şekilde hayata geçiren Büyükşehir Belediye personeli Muhammet Toprak, uyguladığı Heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatını kurtardı."

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği eğitimlerin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

İlçeye bağlı Kemerkaya Mahallesi'ndeki kafenin önünde bir kadının nefes almakta zorlandığını fark eden Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak, aldığı eğitim sayesinde kadına Heimlich manevrası uyguladı.

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