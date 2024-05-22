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        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü

        Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu işçiler mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:09
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        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü
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        Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu işçiler mahsur kaldı.

        Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.

        Bölgeye AFAD, güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bazı işçilerin yaralı olabileceği belirtilen tünelde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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