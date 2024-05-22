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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçı için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:12
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçı için İstanbul'a gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

        Bordo-mavililerde tüm futbolcuların yer aldığı 28 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan.

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