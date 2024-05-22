Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Bordo-mavililerde tüm futbolcuların yer aldığı 28 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçı için İstanbul'a gitti.

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