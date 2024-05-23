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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi bazı parklarda çay fiyatını 3 liraya düşürdü

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın ilgi gösterdiği parklarda çay ve bazı sıcak içeceklerin fiyatını 3 liraya indirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:24
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi bazı parklarda çay fiyatını 3 liraya düşürdü
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın ilgi gösterdiği parklarda çay ve bazı sıcak içeceklerin fiyatını 3 liraya indirdiklerini bildirdi.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla halkın sosyal yaşamını canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        İşletmesi Büyükşehir Belediyesine ait Atapark, Fatih Parkı ve Ayasofya sahilindeki alanlarda satılan çayın fiyatını 3 liraya düşürdüklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

        "Parklarımızda kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Fatih Parkı, Atapark ve Ayasofya sahilinde çay ile meyve aromalı sıcak içecek fiyatlarını 3 liraya indirdik. Böylelikle halkımızın buralarda farklı tatlardaki içecekleri daha uygun fiyata içmelerine olanak sağlamaya çalıştık."

        Fatih Parkı'nda zaman geçiren Hakan Bayraktar, AA muhabirine, çay fiyatının piyasaya göre çok iyi olduğunu söyledi.

        Çayın kalitesini de beğendiğini dile getiren Bayraktar, "Bu fiyat ve kalite aynı şekilde devam ederse sürekli geliriz tabii. Fiyatlar ve kalite iyi olduğu zaman insanlar daha çok ilgi gösteriyor." dedi.

        Fikri Karaman ise uygulamayı başlatanlara teşekkür ederek, "Çay bazı yerlerde 7,5 ile 15 lira. Uygulama çok güzel. Kalitesi de güzel, bundan sonra inşallah daha da güzel olacak." diye konuştu.

        Uygulamadan önce çay fiyatlarının Ayasofya sahilinde 10, Fatih Parkı'nda 6, Atapark'ta ise 5 lira olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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