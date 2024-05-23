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        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) organize edilen "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:49
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        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlendi
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) organize edilen "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" yapıldı.

        KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, çoğunluğu üniversiteye hazırlanan öğrencilerden oluşan ziyaretçilere meslekler tanıtıldı.

        Fuar alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı ile üniversite ve meslek tercihlerinde öğrencilere rehberlik hizmeti sunduklarını belirterek, "Fuarın amacı, yükseköğretime geçiş sürecinde bulunan öğrencilere, vizyoner bir bakış açısı kazandırmak olup tercihlerini üniversitemizden yana kullanmaları adına da kendilerini kurum bilgisi ile donatmaktır." dedi.

        Fuarda, KTÜ'nün fakülte ve yüksek okullarına ait stantlarda yer alan akademisyenler ve öğrenciler projelerini sergilenirken ziyaretçilerin soruları yanıtlandı.

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