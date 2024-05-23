Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında oynadığı 16. final maçını kazanamayarak sezonu kupasız kapadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin kupa hasreti de 4 sezona çıktı.

- Avcı, ilki gerçekleştiremedi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda ilk Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi. Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 şampiyonluk kupası götürürken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı. - Beşiktaş, 5. finali kazandı 33 sezon sonra kupa finalinde karşılaşan iki takımın birbirleriyle oynadığı 5. final karşılaşmasını Beşiktaş kazandı.