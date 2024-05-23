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        Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:21
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        Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi.

        Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında oynadığı 16. final maçını kazanamayarak sezonu kupasız kapadı.

        En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin kupa hasreti de 4 sezona çıktı.

        - Avcı, ilki gerçekleştiremedi

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda ilk Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

        Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 şampiyonluk kupası götürürken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

        - Beşiktaş, 5. finali kazandı

        33 sezon sonra kupa finalinde karşılaşan iki takımın birbirleriyle oynadığı 5. final karşılaşmasını Beşiktaş kazandı.

        Daha önce oynanan 4 müsabakada 2'şer kez kupa mutluluğu yaşayan iki ekip arasındaki eşitliği siyah-beyazlı takım bozarak final maçlarında 3-2 üstünlük sağladı.

        - Kupasız geçen sezon

        Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız kapamış oldu.

        Karadeniz ekibi, daha önce 5 kez kupa kazandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk kez bir kupa finali karşılaşmasını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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