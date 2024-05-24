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        Tramplen ve kule atlamada gelecek vadeden Belissima'nın hedefi Balkan şampiyonluğu

        GÖKTUĞ ERGÜN - Trabzon'da 3 yıl önce başladığı tramplen ve kule atlamada milli takıma kadar yükselen Belissima Aydın, geçen yıl kaçırdığı Balkan şampiyonluğunu kazanmak için aralıksız çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:06
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        Tramplen ve kule atlamada gelecek vadeden Belissima'nın hedefi Balkan şampiyonluğu
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        GÖKTUĞ ERGÜN - Trabzon'da 3 yıl önce başladığı tramplen ve kule atlamada milli takıma kadar yükselen Belissima Aydın, geçen yıl kaçırdığı Balkan şampiyonluğunu kazanmak için aralıksız çalışıyor.

        14 yaşındaki Belissima, cimnastikle ilgilenirken antrenörünün yurt dışına gitmesi nedeniyle tavsiye üzerine tramplen ve kule atlamaya yöneldi.

        Antrenörü Seda Çağlar ile 3 yıldır çalışarak kendini geliştiren Belissima, 25-28 Nisan'da Konya'da düzenlenen Bahar Kupası Atlama Şampiyonası'nda 1 metre tramplen ve kule müsabakalarında ikinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

        Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Aydın, 1 puan ile Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatını kaçırdı.

        Belissima Aydın, 19-23 Haziran'da Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirilecek 26. International Diving Meet'te kürsüye çıkmak için Ortahisar Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor.

        Ortahisar Cudibey Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren milli sporcu, Avusturya'nın ardından Bulgaristan'ın Varna kentinde 18-21 Temmuz'da yapılacak Balkan Gençler Şampiyonası'nda geçen sene kaçırdığı altın madalya için yarışacak.

        Belissima Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Gittikçe hedeflerine yaklaştığını belirten Aydın, "Önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorum. Bunun için çabalıyorum." dedi.

        Aydın, 1 metre, 3 metre ve 5 metrede dereceleri olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda 7,5 metreden de atlıyorum. 10 metreden atlamak için henüz yaşım küçük." ifadesini kullandı.

        En büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Aydın, "İlk başladığım zamanlarda çok korkuyordum ama gittikçe alışıyorsun, sonra eğlenceli geliyor. Adrenalini hissetmek iyi geliyor, hoşuma gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Olimpiyatta kürsü görmek en büyük hedefimiz"

        Belissima'nın antrenörü Seda Çağlar ise Avusturya ve Bulgaristan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Sporcusunun çok yetenekli olduğunu ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:

        "3 senede aldığı yol ve gelişimi gerçekten çok iyi. Rakipleri 7-8 senedir bu sporda performans gösterirken Belissima 3 senelik antrenman periyoduyla onları yakalamış durumda. Genel anlamda Belissima 1 metre ve 3 metre tramplen ve kule müsabakalarında 3 farklı disiplinde yarışıyor. Baktığınız zaman bunların hepsinde Türkiye ilk üçünde yer alıyor."

        Çağlar, Belissima'nın kariyerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Geçen sene 6-9 Temmuz'da Varna'da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'na gittik. Orada 1 metre tramplende Balkan üçüncüsü, 3 metre tramplende Balkan ikincisi oldu. Bu, bizim için çok büyük başarıydı. Trabzon'da bu işi yapan ilk bayan sporcu oldu. Bu sene yeniden Balkan Şampiyonası'nda yarışacağız ve orada yine umuyorum ki ilk üçte yer alacağız. Yolun çok başındayız. Hedefimiz öncelikle Avrupa ve dünya şampiyonlukları, sonrasında olimpiyatlar. Olimpiyatta kürsü görmek en büyük hedefimiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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