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        Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki derelere 10 bin alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:07
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        Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
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        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki derelere 10 bin alabalık yavrusu salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, Sürmene DKMP Şefliği ile Dernekpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yaklaşık 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Dernekpazarı'na getirildi.

        Doğaya salınma aşamasına gelen 10 bin kırmızı benekli alabalık, ilçedeki derelere bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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