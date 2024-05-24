Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki derelere 10 bin alabalık yavrusu salındı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki derelere 10 bin alabalık yavrusu salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, Sürmene DKMP Şefliği ile Dernekpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yaklaşık 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Dernekpazarı'na getirildi.
Doğaya salınma aşamasına gelen 10 bin kırmızı benekli alabalık, ilçedeki derelere bırakıldı.
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