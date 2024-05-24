Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, Sürmene DKMP Şefliği ile Dernekpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yaklaşık 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Dernekpazarı'na getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.