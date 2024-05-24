Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Yalıncak Plajı yaza hazırlanıyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimi öncesi plajları ve kıyıları daha sağlıklı hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Yalıncak Plajı yaza hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimi öncesi plajları ve kıyıları daha sağlıklı hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıncak Mahallesi'nde bulunan Yalıncak Plajı'nda yoğun temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın yoğun kullandığı alanların daha hijyenik ve sağlıklı olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Genç, şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yaz sezonunun huzurlu, sağlıklı ve güvenli geçmesi için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Sahillerimiz, kıyılarımız ve plajlarımız halkımızın yoğun olduğu alanlar. Özellikle yaz mevsiminde vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerler. Bu nedenle sağlıklı olması büyük önem arz ediyor. Biz de onların ferah ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi için uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak önceliğimiz. Yapılan bütün çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Trabzon'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Trabzon'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu...
        Trabzonspor'da kupa üzüntüsü
        Trabzonspor'da kupa üzüntüsü
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" sona erdi
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" sona erdi
        Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
        Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
        Tramplen ve kule atlamada gelecek vadeden Belissima'nın hedefi Balkan şampi...
        Tramplen ve kule atlamada gelecek vadeden Belissima'nın hedefi Balkan şampi...