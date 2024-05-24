Trabzon'da Yalıncak Plajı yaza hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimi öncesi plajları ve kıyıları daha sağlıklı hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıncak Mahallesi'nde bulunan Yalıncak Plajı'nda yoğun temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın yoğun kullandığı alanların daha hijyenik ve sağlıklı olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Genç, şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti: