Ortahisar Belediyesinin "sıfır atık" eğitimleri devam ediyor

Ortahisar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda "Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim seminerlerine ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli çevre mühendisi Ezgi Kazan ve Kuzey Entegre Atık personeli çevre mühendisi Esra Aydın, TED Koleji'nde öğrenciler ve öğretmenlere yönelik atıkların geri dönüştürülmesi, ayrıştırılması, çevreye zararlı etkileri ve nasıl toplanması gerektiğiyle ilgili sunum yaptı.

Çevre mühendisi Ezgi Kazan, öğrencilere yaptığı sunumda, uygun şekilde toplanmayan, ayrıştırılmayan ve alanlara bırakılan çöp ve atıkların çevre kirliliğinin temel kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Bitkisel atık yağların kaynağında biriktirilmesi, lavabolara dökülmemesi gerektiğini ifade eden Kazan, "Bu şekilde denizlerin, içme sularının kirlenmesini önlemiş oluruz. 1 litre atık bitkisel yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu suların temizlenmesi çok maliyetli ve külfetli bir iş. Biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri gerekiyor. Bunlar da çok pahalı tesisler. O nedenle atık yağları lavabolara dökmemek ve ayrı kaplarda toplamak çok önemli. Vatandaşlarımız atık yağlarını mahallelerimizdeki muhtarlıklarımıza giderek burada bulunan yağ toplama bidonlarımıza dökebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kazan, atık pillerin, kartuşların ve tonerlerin içindeki kimyasallardan dolayı ayrı biriktirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir adet atık pil içindeki ağır metallerden dolayı 4 metrekare toprağı kirletiyor. O nedenle mutlak suretle gelişigüzel çöp kutularına ya da çevreye atılmamalı. Ayrıca atık pilleri artık ülkemizde geri dönüştüren tesisler var. Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği tarafından toplanan primer atık piller Kocaeli'de Exitcom Geri Dönüşüm Tesisleri'nde ayrıştırma bandında ayrıştırıldıktan sonra kırılarak mıknatıs, elek ve çöktürme yöntemleriyle içerisindeki değerli maddeler geri kazanılıyor."