Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediyesinin "sıfır atık" eğitimleri devam ediyor

        Ortahisar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda "Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim seminerlerine ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediyesinin "sıfır atık" eğitimleri devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda "Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim seminerlerine ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli çevre mühendisi Ezgi Kazan ve Kuzey Entegre Atık personeli çevre mühendisi Esra Aydın, TED Koleji'nde öğrenciler ve öğretmenlere yönelik atıkların geri dönüştürülmesi, ayrıştırılması, çevreye zararlı etkileri ve nasıl toplanması gerektiğiyle ilgili sunum yaptı.

        Çevre mühendisi Ezgi Kazan, öğrencilere yaptığı sunumda, uygun şekilde toplanmayan, ayrıştırılmayan ve alanlara bırakılan çöp ve atıkların çevre kirliliğinin temel kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

        Bitkisel atık yağların kaynağında biriktirilmesi, lavabolara dökülmemesi gerektiğini ifade eden Kazan, "Bu şekilde denizlerin, içme sularının kirlenmesini önlemiş oluruz. 1 litre atık bitkisel yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu suların temizlenmesi çok maliyetli ve külfetli bir iş. Biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri gerekiyor. Bunlar da çok pahalı tesisler. O nedenle atık yağları lavabolara dökmemek ve ayrı kaplarda toplamak çok önemli. Vatandaşlarımız atık yağlarını mahallelerimizdeki muhtarlıklarımıza giderek burada bulunan yağ toplama bidonlarımıza dökebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

        Kazan, atık pillerin, kartuşların ve tonerlerin içindeki kimyasallardan dolayı ayrı biriktirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bir adet atık pil içindeki ağır metallerden dolayı 4 metrekare toprağı kirletiyor. O nedenle mutlak suretle gelişigüzel çöp kutularına ya da çevreye atılmamalı. Ayrıca atık pilleri artık ülkemizde geri dönüştüren tesisler var. Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği tarafından toplanan primer atık piller Kocaeli'de Exitcom Geri Dönüşüm Tesisleri'nde ayrıştırma bandında ayrıştırıldıktan sonra kırılarak mıknatıs, elek ve çöktürme yöntemleriyle içerisindeki değerli maddeler geri kazanılıyor."

        Belediye tarafından toplam35 kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurumlara "sıfır atık" eğitimi verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Trabzon'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Trabzon'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu...
        Trabzon'da Yalıncak Plajı yaza hazırlanıyor
        Trabzon'da Yalıncak Plajı yaza hazırlanıyor
        Trabzonspor'da kupa üzüntüsü
        Trabzonspor'da kupa üzüntüsü
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" sona erdi
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" sona erdi
        Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
        Trabzon'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı