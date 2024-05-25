Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Birinciliği, Trabzon'da başladı

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları 15 ilden 250 sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 15 ilden 250 sporcunun katıldığını belirterek, "İnşallah burada yüzme ve diğer branşlardaki organizasyonlara güzel ev sahipliği yaparız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler sayesinde yüzmede başarının arttığının altını çizen Arıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yaptığı çok sayıda tesis sayesinde branş sayılarımız arttı. Paletli yüzme de bunlardan bir tanesi. 2013-2014 yıllarından sonra çok daha başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Aslında yüzme branşında olup buraya kayan sporcular da var. Bunların haricinde yüzmenin diğer stillerini yapıp sonra paletli yüzmeye geçen sporcularımız oluyor. Yeni gelişen ve dünya sıralamasında her geçen gün artan bir başarı yakalandı bu branşta."