Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:54 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde antrenman yaptı.

        Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.

        Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Birinciliği, Trabzon'da...
        Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Birinciliği, Trabzon'da...
        Tonya Belediye Başkanı Beşel, makam odasında darbedilmesine ilişkin ifade v...
        Tonya Belediye Başkanı Beşel, makam odasında darbedilmesine ilişkin ifade v...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, İran Başkonsolosluğu'na ziyar...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, İran Başkonsolosluğu'na ziyar...
        Trabzonspor ile MKE Ankaragücü rekabeti
        Trabzonspor ile MKE Ankaragücü rekabeti
        Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı
        Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı
        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi
        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi