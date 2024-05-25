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        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

        Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:53 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:53
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        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı
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        Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tonya Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılık sorgularının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.U. tutuklandı, diğer şüpheli H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Makam odasına dün gelen 2 belediye personeli tarafından darbedilmesi sonucu yaralanan Tonya Belediye Başkanı Beşel, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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