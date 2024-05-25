Tonya Belediye Başkanı Beşel'in darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.U. tutuklandı, diğer şüpheli H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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