Doğu Karadeniz'in yılın 4 ayındaki yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 43 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den yılın 4 ayında yapılan yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı, yüzde 6 artarak 43 milyon 52 bin 295 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 69 ülkeye 118 bin 718 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildiğini söyledi.

Bu satışlardan 43 milyon 52 bin 295 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, yapı ve inşaat malzemesi ihracatının, 100 bin 785 ton karşılığı 40 milyon 795 bin 151 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18, değerde de yüzde 6 arttığını ifade etti.