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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, makamında 2 bin 488 kişiyi ağırladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, seçimlerin ardından 27 günde makamında 2 bin 488 kişiyle görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:51
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, makamında 2 bin 488 kişiyi ağırladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, seçimlerin ardından 27 günde makamında 2 bin 488 kişiyle görüştüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Genç'in, seçimlerin ardından bir yandan Trabzon'un öncelikli projelerinin takibi için Ankara'da üst düzey görüşmeler yaparken, diğer yandan halkın taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada, Genç'in seçimden sonra 27 günde 2 bin 488 kişiyle makamında görüştüğü vurgulandı.

        Halk buluşmaları kapsamında da Genç'in 240 vatandaşla gün boyu bir araya gelerek, taleplerini dinlediği aktarılan açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Halkın katılımını sağlayarak daha şeffaf, daha demokratik ve daha etkili bir yönetim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Halk buluşmalarının, şehir yönetimimizi şekillendirmede ve projelerimizi planlamada bizlere yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu sayede Trabzon'u hep birlikte daha yaşanabilir, daha modern ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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