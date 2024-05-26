Ortaokul öğrencilerinden "Benim Hüzünlü Şiirim Filistin" kitabı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da ortaokul öğrencileri tarafından kaleme alınan şiirler, "Benim Hüzünlü Şiirim Filistin" adlı kitapta toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü "Suya Yazanlar Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında "okur-yazar yaşar yaratıcı yazarlık" adında atölye oluşturularak, kısa sürede çalışmalara başlandı.

Eğitimci şair ve yazar Nuriye Erdoğan ile eğitimci atölye lideri Tuğba Yakıcı'nın öncülüğünde Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesinde belirli aralıklarla bir araya gelen farklı okullardan 18 öğrenci, Türk ve dünya edebiyatının örneklerini inceledi.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda Filistin konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan öğrencilerin kaleme aldığı şiirlerden 13'ü, "Benim Hüzünlü Şiirim Filistin" adlı kitapta bir araya getirildi. İlk etapta birkaç tane basılan kitap, öğrencilerin okullarına dağıtıldı. - "5 ayrı okuldan öğrencilerle atölyemizde buluştuk" Ortahisar Ata Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni, eğitimci şair ve yazar Nuriye Erdoğan, AA muhabirine, proje kapsamında yazarlık atölyesi çatısı altında çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda da Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesinde 6 aydır çocuklarla buluştuklarını dile getiren Erdoğan, "Çocukların ilgi ve yeteneklerine göre yazmaya tutkun olanları bir araya getirecek ve kucaklayacak bir ortamdı hedefimiz. Analitik anlamda düşünme becerilerini geliştirebilecekleri ve özgür hissedebilecekleri bir ortama onları ulaştırmak istedik ve bu anlamda 5 ayrı okuldan öğrencilerle atölyemizde buluştuk." dedi. Erdoğan, Türk ve dünya edebiyatından türleri incelediklerini belirterek, iyi örnekler üzerinden nitelikli okumalar, değerlendirmeler ve eleştirmeler yaptıklarını ifade etti.

- "Bizim için de onlar için de çok güzel bir anı oldu" Şiirin önemine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takdir edersiniz ki şiir, hüznün, acının ve tüm duyguların en etkili şekilde aktarılabildiği bir edebi tür. Bu bağlamda kaleme tutkun çocuk ve genç yazarlarımızla çalıştığımız bu ortamda, hayata dair bizi derinden etkileyen süreçleri konuşurken kelimelerimiz Filistin'de buluştu ve çocuklarımız duygularını şiirle anlatmaya başladı." Erdoğan, "Üzüntüyü biraz heyecanla beslediler, umutla birleştirdiler ve hepimiz aynı acıyı yaşadığımız için Filistin başlığı altında aynı dilde buluştuk." diye konuştu.

Çalışma sonunda kitapta yer alacak eserleri öğrencilerle seçtiklerini ve 13 şiirden oluşan 36 sayfalık bir dokümanın ortaya çıktığını belirterek, "Benim Hüzünlü Şiirim Filistin eseri bizim için de onlar için de çok güzel bir anı oldu, aynı zamanda da bir imza eser oldu." dedi. - "Kitabın dijital ortamda da yayınlanmak üzere planlamaları devam ediyor" Atölye lideri Türkçe öğretmeni Tuğba Yakıcı da öğrencilerin kendilerini, duygularını, kelimelerini ifade edebilecekleri bir ortamda yüz yüze ve çevrim içi şekilde çok kez bir araya geldiklerini söyledi.

Türk ve dünya edebiyatından çok sayıda örneğin incelendiğine dikkati çeken Yakıcı, "Türkçemizi, dilimizi doğru kullanmayı ön plana çıkaracak şekilde farklı türlerde eserler ortaya çıkardılar. Yazılar yazdılar. Şiir üzerinde yoğunlaştık, bunun sonucunda da şiir kitabımız ortaya çıktı." diye konuştu. Yakıcı, kitabın tanıtım amaçlı basıldığını, dijital ortamda da yayınlanmak üzere planlamaların devam ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Başladığımız hedefimize ulaştık. Bir ürün ortaya çıkardık. Çocuklarımız da bundan dolayı mutlu oldular. Yazmış oldukları eserlerin farklı kitlelere ulaşması onlar için büyük mutluluk oldu çünkü ilk başladıklarında eserlerinin yayınlanacağına dair fikirleri yoktu. Biz onların yazmış oldukları şiirleri basılı hale getirdik ve aynı zamanda dijital ortamda da paylaşarak daha yaygın hale getirmeyi planlıyoruz."

- "İlerleyen zamanlarda sesi çıkan bir şair olmak istiyorum" İskenderpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ahmet Efe Alaca da yazmanın ve okumanın kendisi için bir aşk olduğunu belirterek, "Bunu öne çıkarmak istiyorum. Hayat denen şiire bir arkadaş olmak, yoldaş olmak istiyorum." dedi. Alaca, ilk şiir kitabının çıkmasının da çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Bu yönde ilerlemek istiyorum. Gerçekten ses çıkarabilen bir şair, yazar olmak istiyorum. Şu an yazdığım yazılar belki çok küçük kalıyor. Birçok kişiye yetişemiyor, birçok kişiye ulaşmıyor ama ilerleyen zamanlarda sesi çıkan, bağırabilen bir şair olmak istiyorum." diye konuştu.