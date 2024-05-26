Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Birinciliği, Trabzon'da sona erdi

Trabzon'da gerçekleştirilen Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, 15 ilden çeşitli yaş gruplarında 250 sporcu madalya alabilmek için mücadele etti.

Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda 50 metre, 100 metre, 200 metre ve 400 metre su üstü ve çift palet kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ödül töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun güzel geçtiğini söyledi.

Paletli yüzmenin gelişmekte olduğuna dikkati çeken Arıcıoğlu, "Son yıllarda da çok sayıda milli sporcularımız var. Hatta bugün burada katılan bir sporcumuz milli, bir tanesi de benim ilk yüzmeye başlattığım öğrencilerimizden. Böyle öğrencilere dokunmak, onları bir yerlerde görmek antrenörleri mutlu edior. Benim için de gurur verici." ifadelerini kullandı.

Lokman Arıcıoğlu, Trabzon'da bütün spor branşlarını geliştirmeyi hedefledikleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem sporcularımızın sayısı artsın hem de burada daha çok organizasyonlar yapalım. Tesislerimiz Türkiye standartlarının üstünde, çok kapsamlı ve nitelikli. Biz buradaki arkadaşlarımızla daha nitelikli yarışmalar yapmak istiyoruz. Bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep beraber bunu geliştireceğiz."